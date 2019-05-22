إعدام لـ6 متهمين في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

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متابعات - الدويني فولي

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أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم إعدامهم شنقا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم 70 متهمًا، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" والتي أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.

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