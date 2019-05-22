» 80 ألف نحلة مع زوجين في غرفة النوم

22 مايو 2019 - 12:30 م

اكتشف زوجان من مدينة غرناطة الإسبانية سربًا من النحل الحي في شق بجدار غرفة النوم التي يعيشان بداخلها.

وبحسب صحيفة "20 minutos " المحلية، فإن الزوجين عانيا من سماع أصوات طنانة مكتومة خلف الحائط لمدة عامين.

وكان الزوجان يستيقظان من النوم غالبا في منتصف الليل ولا يستطيعان الرقاد مجددًا بسبب ضجيج غير مفهوم.

وبسب الأصوات الغريبة تم استدعاء مربي نحل محلي يدعى سيرجيو غيريرو، لأن الأصوات أصبحت لا تطاق، حيث قام بمعاينة الغرفة، التي ينام في الزوجان، واكتشف في جدارها حفرة عميقة تحتوي على أكثر من 80 ألف نحلة.

وأوضح مربي النحل أن هناك سربًا ضخمًا من النحل.. ومن المدهش أن الزوجين لم يسمعا الطنين باستمرار في آذانهما، لا أفهم كيف عاشا على مدار عامين في مثل هذه الظروف.

وأشار مربي النحل إلى أن النحل أظهر نشاطا كبيرا وبدأ بالطنين بقوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتكاثرت هذه الحشرات النشيطة، بسبب تفتح الأزهار.