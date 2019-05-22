إمام الحرم المكي السابق: إبليس ليس ملحدا

22 مايو 2019 - 01:35 م

قال عادل الكلباني إمام المسجد الحرم المكي السابق إن إبليس لم يكن ملحدا.

وكتب الكلباني على حسابه في تويتر :"إن إبليس لم يكن ملحدا ، " قال رب " وقال {"خلقتني من نار "، لكنه مع هذا اختار الفسق والكفر

وجاء رده الكلباني على حساب الشاذوب الذي سأله قائلا : " وهل إبليس ملحد يا شيخ عادل".

وأثارت تدوينة الكلباني ردود فعل واسعة، حيث كتب أحد المعلقين قائلا : " يا شيخ لماذا لا تتطرقون في مواضيعكم بالحديث عن الدعاة والعلماء ..".

وكتب آخر : " إبليس عاصي وكافر .. وليس ملحد .. والبشر تعدوا مرحلة الإلحاد فقد ادّعى أحدهم الربوبية يوماً ما.

وعلق حساب عبد الحكيم : " رأينا في زماننا هذا العجب في بلادنا يعلن الإلحاد على الملأ دون رادع من دين أو أخلاق".

وكان الكلباني قد علق على تصريحات الكاتب منصور النقيدان: الإلحاد عقيدة، عليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان".

وجاءت تصريحات النقيدان في استضافته في برنامج ليوان المديفر، حيث علق الكلباني على حديثه عن الإلحاد قائلا: " نعم هو خيار مثل اختيار إبليس حذو القذة بالقذة".