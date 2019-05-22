قطر تتحرك عسكريا في اتجاه الخليج

22 مايو 2019 - 03:11 م

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تحركها في اتجاه الخليج لتبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ الخليج.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية: "تعلن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطرية ستقوم بتنفيذ تدريبات بميدان الرماية البحري (O.T.D-28 ) الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 يونيو ، وحتى 4 يوليو المقبلين، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء".

?تأتي التدريبات في وقت يشهد توترا شديدا بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تستضيف قطر قاعدة جوية أمريكية مهمة هي قاعدة العديد قرب العاصمة الدوحة.



