» التضامن: أطفال بلا مأوي تنقذ مشرد معاق جديد بالسويس

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السويس

التضامن

اطفال بلا مأوي

قام فريق أطفال بلا مأوي بالسويس بإنقاذ مشرد بلا مأوي يبلغ من العمر 35 عاما وتبين خلال دراسة حالته الأولية أن المشرد متواجد بميدان الأربعين لديه إعاقة عقلية وليس لديه أي إثبات شخصية وعلي الفور تم تحرك فريق أطفال بلا مأوي مع الحالة وتم نقله لدار حياة بالسويس وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والشخصية له وسيتم اتخاذ ما يلزم نحو إعداد دراسة حالة له وذلك حتى يتم دمجهم في المجتمع على الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية وتهيب الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشرد بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال على الأرقام التالية 16349 – 01095368111 كما تستقبل الوزارة الرسائل على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

 وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي في 14 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع والميادين من اجل إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوي.


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