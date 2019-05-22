» البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

22 مايو 2019 - 08:16 م

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الأربعاء، وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.15 جنيه، وأغلق عند مستوى 746،490 مليار جنيه، مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.37%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13664 نقطة، وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.9% وسجل 2050.7 نقطة.



وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.56%، ووصل إلى مستوى 598 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.36% مسجلًا 1523 نقطة.



وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، أمس الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 9.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 766.471 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.72 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13614 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 2.8%، وارتفع إلى مستوى 2032.9 نقطة.

