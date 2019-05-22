فيديو.. صابرين: سأنزع الحجاب نهائيًا

22 مايو 2019 - 09:02 م

قالت الفنانة صابرين إنها غير ملتزمة بارتداء الحجاب، وما ترتديه على رأسها ليس إلا "لوك جديد"، مشيرة إلى أنها ستنزع الحجاب نهائيًا الأيام المقبلة.

وأضافت "صابرين"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنها قد تظهر الأيام المقبلة بدون أي لوك أو غطاء للرأس، وستنزع الحجاب نهائيًا، لافتة إلى أنها مستاءة من الهجوم عليها بسبب الباروكة التي ترتديها، معقبة: "مفيش حد يتدخل في حياتي الشخصية، وأنا مش محجبة".



