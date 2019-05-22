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رئيس جامعة الأزهر يفوض عمداء الكليات في تأجيل امتحانات الغد

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المحرصاوي
المحرصاوي

خالد الشرقاوي - متابعات

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، تعليماته لعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة صحة وحياة الطلبة والطالبات بجميع الكليات، وذلك بالنظر لسوء الأحوال الجوية غدًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة بأغلب المحافظات.
وترك رئيس الجامعة لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال إجراء الاختبارات غدًا كما هو معلن بجداول الامتحانات أو تأجيلها، كل حسب طبيعة مكانه وموقعه الجغرافي، على أن يعلموا الطلبة والطالبات بالمواعيد الجديدة في حال تغييرها.
كما شدد رئيس الجامعة على الكليات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة داخل لجان الامتحانات، بزيادة عدد المراوح داخل اللجان، وتوفير الاستعدادات الطبية والرعاية الصحية اللازمة باللجان الطبية بالكليات.

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