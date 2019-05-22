مضاعفات السرطان تطارد "إليسا" وتدهور حالتها

22 مايو 2019 - 09:18 م

بعد الأنباء التي ترددت عن تدهور حالة المطربة اللبنانية "إليسا" صحيًا، لمعاناتها من مضاعفات علاج سرطان الثدي، والتي سافرت على إثرها للألمانيا لإجراء كشوفات عاجلة.

وخرجت المطربة إليسا لطمأنة جمهورها عليها ، نافية إجرائها عملية جراحية جديدة، قائلة عبر حسابها على "تويتر" :" أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن"

فيما أكد مدير أعمال إليسا أن المضاعفات والتورم في يد واحدة لافتًا إلى أنها ستتجه لألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية وستبقى تحت المراقبة الطبية لمدة 20 يومًا ثم تعود لـ لبنان..

كما أكدت تقارير إعلامية لبنانية نبأ سفر إليسا إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات نتجت عن علاجها السابق من مرض السرطان الذي شفيت منه.

وطبقاً لموقع قناة إم تي في اللبنانية، ستبقى إليسا في ألمانيا لمدة 20 يوماً لعلاج المضاعفات التي أصابت يدها.

وأصيبت إليسا بسرطان الثدي عام 2017 قبل أن تخوض رحلة علاج ناجحة وتشفى منه عام 2018.

وكانت إليسا قد خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان.