» مصر توقع اتفاق الربط الكهربائي مع قبرص واليونان

22 مايو 2019 - 09:42 م

وقعت مصر اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي بـ 2000 ميغاوات.

وعقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الاتفاق مع شركة "Euro Africa Interconnector" القبرصية، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة.

وسيتم إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستستغرق هذه الدراسات فترة من الوقت قد تصل إلى عام.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، ستكون نقطة الربط في مصر في منطقة غرب دمياط، وتكون القاهرة مركزا محوريا للربط الكهربائي بين 3 قارات، حيث سيتم الربط مع كل من الأردن وليبيا.

