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"التعليم" تكشف مصير تصحيح امتحانات الثانوية غدًا

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وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خالد الشرقاوي - متابعات

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قالت وزارة التربية والتعليم: إن أعمال تصحيح الامتحانات مستمرة غدا الخميس، ولكن بساعات عمل أقل من المعتاد.
وأضافت الوزارة على لسان الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم أن وزارة التربية والتعليم أعطت طلاب الدبلومات الفنية راحة غدا فقط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، موضحا أن نسبة امتحان طلاب الثانوى على السيرفر منذ بداية الامتحان 99%.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كافة الامتحانات ستنتهى يوم السبت بعد المقبل، وأنه سيتم تعويض الطلاب بيوم آخر عن إجازة غدا الخميس التي منحتها الوزارة للطلاب بسبب شدة الحرارة، مؤكدا أنه سيتم احتساب الدرجات المعتادة للطلاب الذين تم تحويل امتحاناتهم من الإلكترونى للورقى.

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