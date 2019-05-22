«زيدان» يرسم ملامح استعدادات الريال للموسم الجديد

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ريال مدريد

المصريون

زيدان

بدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في التخطيط لمرحلة الاستعداد للموسم الجديد 2019/2020.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إلى إن ريال مدريد سيقيم معسكر الاعداد في أمريكا والذى دائماً ما يتميز بقوة مبارياته الودية وجلسات تحضيرية أخري.

ذكرت الصحيفة، إن ريال مدريد سيبدأ الإستعدادج للموسم الجديد يوم 7 أو 8 يوليو المقبل بالمدينة الرياضية "الفالديبيباس" ثم السفر إلى مونتريال يوم 9 من نفس الشهر لإكمال سلسلة من المباريات ضد المنافسين المهمين هناك.

أوضحت اصحيفة، إن المباراة الأولى ستكون ضد بايرن ميونيخ أحد أيام 20 أو21 يوليو ثم ستكون المباراة الثانية أمام أرسنال يوم 23 أو24 ثم مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم 26 أو27 ثم المباراة الأخيرة أمام توتنهام ولكن لم يتم تحديد الموعد حتي الآن.

 


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