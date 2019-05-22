» هكذا سخر رامز جلال من نقاب حلا شيحة

22 مايو 2019 - 11:04 م

سخر الفنان رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز في الشلال"، من فترة ارتداء الفنانة حلا شيحة النقاب وترك التمثيل وقت التزامها.

واستضاف برنامج المقالب "رامز فى الشلال"، الفنانة حلا شيحة، حيث سألت المذيعة الأخيرة عن مكان قضاء شهر العسل الخاص بزواجها السابق لترد "معملتش شهر عسل"، وعلّق رامز جلال: "ليه كنتي عايشة في جحيم".

وتعتمد فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام على إشراك الضيف في برنامج مسابقات وهمي أو عمل إعلان لمنتج غير حقيقي في دولة إندونيسيا.

بعد سير الأمور بصورة طبيعية لفترة يسقط ضيف الحلقة في نهر يجري بسرعة نتيجة دفع الشلال قبل أن يظهر راكز جلال بالملابس التنكرية للغوريلا.