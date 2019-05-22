منظمة التحرير تعلن مقاطعة فلسطين لمؤتمر البحرين

22 مايو 2019 - 11:31 م

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، رسميا مقاطعة فلسطين لمؤتمر البحرين الذي اقترحته الإدارة الأمريكية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إنه وعلى ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت واشنطن عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال".



وأكد صائب عريقات، أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلا بموقف الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص.

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المنظمة لم تفوض أحدا للحديث باسمها، وأنها لا تريد أن تزايد على أحد أو تنتقص من مصالح أحد.



وأعرب عريقات عن شكره لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن الذي عارض مواقف الإدارة الأمريكية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967، وقضايا القدس، واللاجئين، والاستيطان، والحدود.



كما ثمن الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة.

