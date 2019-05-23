قرار إسرائيلي جديد يضيق الخناق على غزة

23 مايو 2019 - 12:06 ص

قررت إسرائيل، مساء الأربعاء، تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى عشرة أميال؛ بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم واحد من إعلان الجيش الإسرئيلي توسيع منطقة الصيد في البحر الأبيض المتوسط إلى 15 ميلا، بعد أن كانت ستة أميال.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، إنه "تقرر تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى مسافة أقصاها عشرة أميال بحرية حتى إشعار آخر".

وأضاف: "جاء ذلك في أعقاب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، باندلاع 11 حريقا، الأربعاء، في أحراش وأراضٍ زراعية بمناطق إسرائيلية، محاذية لحدود وسط وجنوبي غزة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه تمت السيطرة على تلك الحرائق، التي نشبت بفعل بالونات وطائرات ورقية حارقة أُطلقت من غزة.

ويطلق محتجون فلسطينيون تلك البالونات ردًا على اعتداءات عسكرية وحصار إسرائيلي مستمر لغزة، منذ أن فازت حركة "حماس"، في 2006، بالانتخابات التشريعية.

ومن آن إلى آخر، يسمح الجيش الإسرائيلي بالصيد لمسافات متفاوتة، لكنه عادة ما يمارس مضايقات بحق الصيادين الفلسطينيين.



وتفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة؛ مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.

