» بيراميدز يتخطى النجوم بهدفي «فاروق» و«سيفونتيس»

23 مايو 2019 - 12:22 ص

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على النجوم، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الممتاز.

وأحرز هدفي بيراميدز محمد فاروق وجون سيفونتيس في الدقيقتين 3 و15 من المباراة.

وسيطر لاعبو بيراميدز على مجريات الشوط الأول، باستثناء آخر خمس دقائق منه، والتي شهدت صحوة للاعبي النجوم، وأضاع صلاح أمين فرصة هدف محقق، حيث اصطدمت الكرة بالقائم.

وحاول النجوم العودة للمباراة خلال الشوط الثاني لكن دون جدوي، واكتفي لاعبو بيراميدز بالهدفين، حيث اتسم أداؤهم بالهدوء وعدم الرغبة في تعزيز التقدم.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 69 نقطة، يقفز بها للمركز الثاني بجدول ترتيب الفرق بالدوري الممتاز، في حين يتجمد رصيد النجوم الذي تأكد هبوطه لدوري القسم الثاني عند 25 نقطة.