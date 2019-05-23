بعد قرار «جوجل».. هل يفقد المصريون هواتف «هواوي»؟

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أثار قرار شركة «جوجل» العالمية، بتعليق أعمالها التجارية مع شركة «هواوي» الصينية إثر وضعها على القائمة السوداء الأمريكية، جدلًا واسعًا بين أوساط مستخدمي هواتف «هواوي»، لا سيما أن هناك أعداد كبيرة داخل مصر من مستخدمي هذه النوعية.

وكانت جوجل وشركات أمريكية، قررت إيقاف التعاون مع شركة هواوي وتعليق كافة الأعمال بينهما على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر كافة أنشطة هواوي داخل الولايات المتحدة لاعتبارات تخص الأمن القومي.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن قرار شركة جوجل «تمتثل لأوامر الإدارة الأمريكية».

وردًا على قرار شركة جوجل العالمية، أعلنت «هواوي» مواصلتها توفير تحديثات الأمان، وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من «هواوي – وهونر»، بما في ذلك الهواتف المحمولة التي تباع أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم.

وقالت الشركة الصينية، في بيان لها، إنها ساهمت بشكل أساسي في تطوير ونمو نظام أندرويد في جميع أنحاء العالم، قائلًة: "كوننا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لأندرويد، عملنا عن كثب مع منصة المصدر المفتوح التابعة لأندرويد لتطوير بيئة برمجيات، استفاد منه المستخدمون والقطاع.

وتابعت الشركة: «سنواصل في العمل على بناء بيئة برمجيات آمنة ومستدامة، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم».

محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرف التجارية، قال إن قرار شركة جول العالمية لن يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مستخدمي هواوي من المصريين لن يتأثروا بعد ذلك القرار.

وأضاف لـ«المصريون»، أن الأجهزة الموجود بالمخازن لن تتأثر سلبًا بهذا القرار، حيث أعلنت هواوي ذلك، منوهًا بأن الشعبة ستتناقش حول ذلك مع مسؤولون بالشركة عما قريب.

رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرف التجارية، أشار إلى أن شركة هواوي من الشركات العملاقة كما أنها تُعد واحدة من شركات تطوير «الأندرويد»، ما يعني أن القرار لن يكون له تأثير كبير.

فيما، قال الدكتور أحمد بهاء، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة حلوان، إن وقف جوجل التعامل مع هواوي سيكون أزمة خارج الصين وليس داخلها، مشيرًا إلى أن مبيعات هواوي ستتأثر على المدى القريب.

وأضاف «بهاء»، أن هواوي ستتخذ خطوات أسرع لاستحداث بدائل لمنتجات جوجل وغيرها من الشركات الأمريكية، مضيفًا أنها على المدى المتوسط ستكون منافسًا قويًا لها.

وأوضح أن بدائل جوجل متاحة بالفعل داخل الصين، لكن الأزمة لن تكون داخل الصين بل خارجها، لأن كل المنصات البحثية الكبيرة في الصين تستخدم اللغة الصينية، وهو ما يعني أنها ستأخذ وقتا لتحديثها.

أستاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أضاف في تصريحات له، أن هذه الأزمة قد تفيد السوق العالمي للاتصالات والإنترنت على المدى المتوسط بمنتجات جديدة وجيدة صينية؛ لأن الصين لديها إمكانيات فنية وعلمية ومادية للرد على الشركات الأمريكية.

من جانبه، قال بن وود، رئيس الأبحاث في شركة CCS Insight ، إن الأشخاص الذين يمتلكون هواتف Huawei حاليًا لا يجب عليهم القلق، مؤكدًا أن أي إجراءات سوف تؤثر فقط على الأجهزة والتحديثات المستقبلية.

وأوضح  وود أن أي تعطيل في الحصول على تحديثات للبرنامج أو التطبيقات، سيكون له انعكاسات كبيرة على أعمال الهواتف الذكية بشركة Huawei .

وأضاف وود: «حتى يكون لدينا فهم واضح للتدابير المحددة التي قررت جوجل اتخاذها، فإنه من المستحيل تقدير تأثير ذلك على الأجهزة المستقبلية».

وصرحت جوجل علنًا أن متجر Google Play وتحديثات الأمان من Google Play Protect ستستمر فى العمل على أجهزة Huawei الحالية."

وباعت «هواوي» خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 59.1 مليون هاتف ذكي، وبلغت حصة «هواوي» السوقية نسبة 19% بعد الإطاحة بشركة آبل الأمريكية التي حققت حصة سوقية بلغت 11.7% والتي أيضا حققت هبوطا سنويا بنسبة 30.2%، وتقترب "هواوي" من سامسونج التي تتصدر قائمة الحصة السوقية بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2019. وفقا لمؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية.


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