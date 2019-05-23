صابرين تنفعل على بسمة وهبة: "أنا لست محجبة"

انفعلت الفنانة صابرين بشدة على الاعلامية بسمة وهبة خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" بسبب حديث الاخيرة عن باروكتها التي ترتديها وإنها تتبع فتوى خاطئة من أحد الشيوخ .

وقالت صابرين لبسمة وهبة عقب وصفها لها بأنها محيرة حول حجابها:" أنتي مالك ده أمر خاص بيا ".

واشارت صابرين الى أنها لا تستوعب كل هذا الاهتمام والانتقادات الكثيرة لباروكتها، مضيفة:" هناك لجان الكترونية موجهه ضدها مع أي عمل فني جديد تقدمه، وذلك لرفضهم فكرة ظهورها بشكل خاص، وليس كباقي الفنانات تظهر بمكياج وبشعرها".

وردا على الانتقادات ولحسم الجدل حول حجابها، اعلنت صابرين خلال الحلقة أنها ليست محجبة ما ترتديه مجرد نيولوك".