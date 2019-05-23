  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:42 ص
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

مبعوث "ترامب" للشرط الأوسط يكشف ملامح صفقة القرن

صابرين

صابرين تنفعل على بسمة وهبة: "أنا لست محجبة"

خالد الجندي

الجندي: الرسول نهي عن الصلاة في هذه الأوقات

الدكتور أحمد عبدالعال

الأرصاد عن الموجه الحارة: "حصلت قبل كده"

أرشيفية

للموظفين المدمنين.. الفصل قادم لا محالة

أرشيفية

بعد قرار «جوجل».. هل يفقد المصريون هواتف «هواوي»؟

قيادات الإخوان

الديهي: الإخوان كانوا ينشرون الفكر الشيعي بمصر

إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال

قرار إسرائيلي جديد يضيق الخناق على غزة

الاهلى

صورة.. حريق في النادي الأهلي

الدولار

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

صابرين تنفعل على بسمة وهبة: "أنا لست محجبة"

الصفحة الأخيرة

صابرين
صابرين

أخبار متعلقة
#

حفيدة فريد شوقي تكشف حقيقة إلغاء زفافها

#

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

#

سؤال غير متوقع من رانيا يوسف يحرج بسمة وهبة

#

شاهد..سؤال جريء لـ"بسمة وهبة" يحرج سمير صبري

انفعلت الفنانة صابرين بشدة على الاعلامية بسمة وهبة خلال استضافتها في  برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" بسبب حديث الاخيرة عن باروكتها التي ترتديها وإنها تتبع فتوى خاطئة من أحد الشيوخ .

وقالت صابرين لبسمة وهبة عقب وصفها لها بأنها محيرة حول حجابها:" أنتي مالك ده أمر خاص بيا ".

واشارت صابرين الى أنها لا تستوعب كل هذا الاهتمام والانتقادات الكثيرة لباروكتها، مضيفة:" هناك لجان الكترونية موجهه ضدها مع أي عمل فني جديد تقدمه، وذلك لرفضهم فكرة ظهورها بشكل خاص، وليس كباقي الفنانات تظهر بمكياج وبشعرها".

وردا على الانتقادات ولحسم الجدل حول حجابها، اعلنت صابرين خلال الحلقة أنها ليست محجبة ما ترتديه مجرد نيولوك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الارصاد: هذا موعد انكسار الموجه الحارة
» الأهلي يفقد مدافعه أمام المقاولون العرب
» بيراميدز يتخطى النجوم بهدفي «فاروق» و«سيفونتيس»
» "الإفتاء" تعلن موعد استطلاع هلال شهر شوال
» الأهلي يسقط في «فخ» التعادل أمام الإسماعيلى
» بالأسماء.. القائمة الأولية لمنتخب غانا في أمم إفريقيا
» اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
» هكذا سخر رامز جلال من نقاب حلا شيحة
» نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي
» "التعليم" تكشف مصير تصحيح امتحانات الثانوية غدًا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد