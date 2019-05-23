» قصة الفنان الذي توفي هو ونجله بنفس الطريقة

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شعبان
شعبان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 80 سنة

شعبان حسين

حلت أمس ذكرى وفاة الفنان شعبان حسين الذي ودع دنيانا عام 2013 عن عمر يناهز 73 سنة.

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

- ولد 1940 والتحق بكلية الزراعة

- التحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية وتعرف فيه على الفنان محمد صبحي الذي شكل معه ثانئيا ناجحا في جميع الأعمال.

- تعاون شعبان وصبحي لسنوات طويلة على خشبة المسرح من خلال مسرحيات (تخاريف، وجهة نظر، لعبة الست، سكة السلامة 2000، ماما أمريكا "، وتعاون معه تليفزيونيًا في مسلسل "يوميات ونيس" بشخصية ثروت التي حققت نجاحا كبيرا.

- شارك في أعمال سينمائية مهمة مثل إعدام ميت ، و جواز بقرار جمهوري

- توفي عام 2013 بأزمة قلبية حادة وحضر جنازته العديد من الفنانين لكن غاب محمد صبحي رفيق دربه وهو الامر الذي أثار استغراب الكثيرين.

- في عام 2018 توفي نجله المؤلف محمد شعبان حسين بسكتة قلبية مفاجئة .

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