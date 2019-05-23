» رهان بين محمد صلاح ومجدى عبد الغنى على ساعة "رولكس"

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تن

محمد صلاح

مجدى عبد الغنى

عمرو عبد الحميد

ليفربول الانجليزي


كشف الكابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، عن رهانه مع محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، خلال تأهل مصر لكأس العالم.

وقال "عبد الغني"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام "المذاع عبر فضائية "تن"، أن محمد صلاح أخبره إذا تمكن من إحراز 3 أهداف خلال مباريات كأس العالم سيعطي له ساعة "رولكس".

وأضاف "عبد الغني": "محمد صلاح قالي لو جبت 3 أجوال في كأس العالم هجبلك ساعة رولكس، ولكنه جاب هدفين بس، يبقي أنا الكسبان، ومحمد صلاح بالنسبالة ساعة رولكس مرتب يوم".


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