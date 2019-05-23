تراجع سعر الدولار بالبنوك عند هذا الرقم

متابعات
انخفض سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، عقب تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بـ تعويم سعر صرف الدولار منذ شهور ماضية، ولهذا وعلى نحو يومي نجد تغير في سعر العملات، وبالأخص الدولار الأمريكي.
واليكم سعر العملة الخضراء بالبنوك:
بنك المشرق بنك الإسكندرية
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك المشرق 17.03 17.13
بنك البركة 17.03 17.13
البنك العقاري المصري العربي 17.03 17.11
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.03 17.13
بنك بلوم 17.02 17.12
كريدى أجريكول 17.02 17.12
بنك الكويت الوطني NBK 17.02 17.12
البنك المركزى المصرى 17.02 17.14
البنك المصرى الخليجى 17.01 17.11
بنك التعمير والإسكان 17.01 17.11
اتش اس بى سى HSBC 17.01 17.11
بنك الإستثمار العربي AIB 17.01 17.11
المصرف العربى الدولى 17.00 17.10
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.00 17.10
بنك مصر إيران التنمية 17.00 17.10
البنك الأهلى اليونانى 17.00 17.10
بنك قناة السويس 17.00 17.10
بنك مصر 16.99 17.09
البنك الأهلي المصري 16.99 17.09
البنك التجاري الدولي (CIB) 16.99 17.09
البنك العربي الأفريقي الدولى 16.99 17.09
بنك الإسكندرية 16.99 17.09
بنك عودة 16.99 17.09
المصرف المتحد 16.99 17.09
بنك التنمية الصناعية 16.99 17.09
البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.99 17.09
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