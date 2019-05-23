مفاجأة عن "بن سلمان".. يكشفها مدير مكتبه

23 مايو 2019 - 09:55 ص

قال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن أكثر شيء يحرك عاطفة سموه هو شهداء الوطن.

وأضاف العساكر في رده على سؤال وجهه الإعلامي عبد الله المديفر أن أكثر شيء يثير عاطفة ولي العهد هو الشهداء، فهو يراهم كأبناء له ويهتم بهم ويتابعهم ،ويتأثر جدًا بفقدانهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأوضح العساكر أن تلخيص ولي العهد في جملة، أنه يؤمن بالفريق القوي، والحكومة القوية، وخطة العمل الواضحة والهدف الواضح.

كما أشار إلى أن ولي العهد مرح وبسيط قائلاً: لا تعرف هل هو رئيسك أم صديقك، هو كلاهما صراحة، لافتا إلى إلى جديته وصرامته المتناهية في العمل.