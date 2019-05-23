قراران جديدان للرئيس.. تعرف عليهما

23 مايو 2019 - 09:55 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21، الصادر في 23 مايو 2019، قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحمل القرار الأول رقم 4 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر.

وحمل القرار الثاني رقم 11 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر وحكومة تونس في مجال النقل البحري والموقعة بالقاهرة في 21 /11 /2017.