أحمد موسى: "لن نسمح بالهرج ومحدش هيقدر يعلم علينا"

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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن نظام جديد لحجز وشراء التذاكر الخاصة بمباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، قائلا: "خلاص محدش هيقدر يعلم علينا تاني".

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه سيتم حجز "بطاقة مشجع" عن طريق الموقع الإلكتروني، وستشمل على بيانات صاحبها والصورة، وبناء عليها سيدخل المشجع للمباريات.

وأشار إلى أن "بطاقة مشجع" تشبه بطاقة الرقم القومي بمعنى غير مسموح بإعطاء البطاقة لأحد آخر، وكل شخص مسئول عن نفسه، مضيفًا: "من يخالف التعليمات سيعاقب وفقا للقانون" لافتا إلي أن البطولة تبدأ 21 يونيو المقبل.

وتابع أن تلك الآلية مطبقة في كل أنحاء العالم، حرصًا على عدم وجود أي شغب، حيث تقود تلك البطاقات علي تحديد هوية كل مشجع داخل المدرجات، محذرًا من حجز تذاكر وبيعها لهم من قبل المضاربين بالسوق السوداء، معقبًا: "الدولة المصرية لن تسمح بالهرج أو الشغب في البطولة".

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