مستشار بن زايد: قريبًا سيحدث هذا الأمر

23 مايو 2019 - 10:14 ص

في تدوينة مقتضبة قال عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن دولة عربية مستقلة ستظهر قريبًا.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر: "ربما قريبا دولة عربية مستقلة اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي".

وأثارت تدوينة عبد الله ردود فعل واسعة، حيث بادله الرأي الكاتب السعودي تركي الحمد قائلاً: "لو حدث هذا تموت إيران.. كل منابع النفط هناك.. في الأحواز".

وعلق أحد المغردين: "نتمنى ذلك...لكن من سيحررها.. ترامب"؟

وسخر أحد المعلقين: "ربما من تکثر فطور والعشا بعد ساعات من الصيام العقل يفقد تفکير يا استاذ متوهم"، بحسب قوله.

وكشف أحد المعلقين عن واقع الأحواز قائلاً: " اثناء الحرب العراقيه الايرانيه خدمت في قاطع الأحواز!!يشهد الله علي لم أر رجلاً واحدًا فقط نساء وأطفال وآلاف الحيوانات من الأبقار وقليلاً من الأبل تائهة تقتل بها الألغام وعند السؤال أين أباؤكم يقولون إنهم يعملون بالخليج.. طبعا إجابتهم كاذبة كلهم يقاتلون مع الجيش والحرس ضدنا".







