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سيولة مرورية بمحافظتى القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة
سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

حركة السيارات

كثافات مرورية

القاهرة والجيزة

حالة المرور

ظهرت كثافات مرورية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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