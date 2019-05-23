لم تره من قبل.. فيديو نادر جدا للقذافي

23 مايو 2019 - 10:33 ص

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيدو نادر للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وبحسب الفيديو يظهر فيها القذافي مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغارا.

وعلق أحد النشطاء الفيديو قائلا: "القذافي الإنسان الذي لم نكن نراه".

وكتب آخر: " التسجيل المصور قديم ويظهر فيه الزعيم الليبي الراحل وأنجاله الساعدي والمعتصم وهانيبال وهم فتيان، وابنته بالتبني هناء، وهي طفلة صغيرة".

يذكر أن موقعا إخباريا كان قد نشر أن الزعيم الليبي معمر القذافي شوهد حيا قبل أيام في تشاد وهو يصلي.

وأضاف موقع أفريسيري” السنغالي: نظن أن الإعلام الغربي كذب علينا بشأن موت معمر القذافي، لعلها كانت معلومة كاذبة لتدمير ليبيا.. أكد مراسلنا الذي تمكن من إرسال هذه الصورة لنا، أنه شاهد القذافي وهو يصلي في قرية معزولة عدد سكانها أقل من مئة".

وقد قام الموقع حينها بإرفاق صورة قال إنها ملتقطة حديثا في قرية داخل دولة تشاد.

وتبين فيما بعد، أن الموقع قام بنسخ مقال من موقع آخر ساخر، وأضاف إليه صورة تعود لعام 1991، وتحديدا خلال فترة تدشين المرحلة الأولى من “النهر الصناعي العظيم” في بنغازي شرقي ليبيا.

وقد حكم معمر القذافي ليبيا لأكثر من 42 عاما، ووصل للحكم في عام 1969 وظل رئيسا حتى تم خلعه من الحكم في 2011 عقب قيام الثورة الليبية.