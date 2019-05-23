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"تركي آل الشيخ" يوزع كراتين على القرى الأكثر احتياجًا

الرياضة

تركي
تركي

عمرو محمد-متابعات

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السودان

عمر البشير

أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عددًا من كراتين رمضان لعدد من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

واستقبل أبناء تلك القرى هدايا المستشار تركى آل الشيخ، معربين عن سعادتهم البالغة، وتقديرهم لما يقوم به من مساعدات عبر مجالات عدة إيماناً بأهمية الدور الاجتماعى.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء برنامج اجتماعي شامل خدمي يهدف إلى خدمة المجتمع المصري .





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