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ضابط متقاعد يكشف معلومة صادمة عن شقيق البشير

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أفاد ضابط متقاعد  بأن شقيق الرئيس السوداني المخلوع عبد الله البشير منح الجنسية السودانية لمئات الأجانب مقابل تلقى آلاف الدولارات منهم.

وأوضح عضو اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين صلاح ميرجني، وفقًا لصحيفة "الصيحة" السوادنية، أن عبدالله كان يمنح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار للشخص، وفي بعض الأحيان كان يزيد المبلغ على ذلك.

وأضاف أنه في الفترة الأخيرة، باتت مسألة منح الجنسية تجارة مربحة للنظام السوداني، خاصة بعد أن سمح البشير بذلك وأصبح من الممكن منحها لأي شخص دون قيود أو شرط.

وكانت حكومة البشير تمنح الجنسية السودانية بشروط سهلة تتمثل في دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر، وبعدها يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية، وتم منحها لمئات السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومسلمي ميانمار وأفريقيا الوسطى.


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