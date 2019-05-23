3 قتلى جراء حريق ضخم بمصنع بلاستيك بالمنوفية

23 مايو 2019 - 12:34 م

لفظ 3 عمال أنفاسهم الأخيرة اليوم الخميس، في حريق ضخم بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية يفيد بسماع دوي انفجار داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وبانتقال الحماية المدنية ورجال مباحث مركز شرطة السادات وسؤال شهود العيان تبين حدوث انفجار بكسارة بلاستيك داخل مصنع مخصص لتجميع وإنتاج المواد البلاستيكية ما أسفر عن مصرع ثلاثة من العاملين بالمصنع وانتقلت سيارة إسعاف لنقل جثث المتوفين إثر الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق باستخدام 3 سيارات إطفاء فيما تجرى عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران من جديد.