موظفو البنك المركزي يعلنون الإضراب والانضمام للثوار

23 مايو 2019 - 01:31 م

عرضت قناة "الغد"، فيديو يرصد لحظة تنظيم عدد من موظفي البنك المركزي السوداني، وقفة تطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.



وأظهر الفيديو المعروض، إعلان هؤلاء الموظفين بانضمامهم للثوار، واستعدادهم للإضراب السياسي والعصيان المدني، في حالة عدم تنفيذ طلبهم، موضحين أنه لا شيء أهم من السودان.



ورفع المحتجون لافتات تثبت وقوفهم بجانب المعتصمين، مرددين: "جاهزين.. جاهزين".



وقال أحد الموظفين، إنهم سيكونون على قلب رجل واحد، في أي وقت يطلب منهم الثوار العصيان المدني والإضراب عن العمل، وذلك لأجل الوطن.



شاهد الفيديو..

