اللبان والأيس كريم.....وسرطان القولون

23 مايو 2019 - 01:44 م

اللبان والحلويات candy وتورتة الأيس كريم وغيرها العديد من المنتجات الغذائية تحتوي علي جزيئات نانو ثاني أكسيد التيتانيوم E171 وهي مادة شائعة الإستخدام وتعمل مادة ملونة-للتبييض- في الكثير من منتجات الأغذية، وحتي الآن هي محل جدل في الأوساط العلمية من ناحية سلامة والإستخدام الآمن لها وكذلك الأضرار التي تسببها للإنسان.

كانت دراسة سابقة نشرت العام الماضي في "التقارير العلمية Scientific Reports " قد كشفت أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم E171 تسبب سرطان القولون، كذلك وفي دراسة أخري نشرت في إبريل من هذا العام 2019 نشرت في مجلة العلوم البيئية نانو Environmental Science: Nano قد أوضحت أن ثاني أكسيد التيتانيوم E171 مادة خطيرة علي صحة الإنسان لأنها تحطم آليات الدفاع في القناة الهضمية والنتيجة أمراض كثيرة تصيب الأمعاء.

وفي أحدث دراسة والتي نشرت هذا الشهر مايو 2019 في فرونتير نيوتريشان Frontiers Nutrition في تلك الدراسة التي قام بإجرائها باحثون من جامعة سيدني بإستراليا كشفت نتائجها أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم E171 تغير من التوازن في ميكروبات الأمعاء الطبيعية المفيدة والتي تعمل لصالح صحة وسلامة الإنسان، حيث أكد الباحثون علي أن الإكثار من إستخدام والتعرض لجزيئات نانو ثاني أكسيد التيتانيوم تؤثر سلباً علي ميكروبات الأمعاء microbiota فتغير من طبيعتها المفيدة لتنقلب ضارة لأنها تعيد توزيع الميكروبات بما يسلب الجهاز المناعي إستجابته للميكروبات فضلاً عن تغيير أيضاً في إستجابة الجسم للأدوية التي يستخدمها الإنسان مثل المضادات الحيوية بحيث تحولها وتنقلب لتعمل سلاحاً ضد صحة الإنسان وليس لعلاجه. تؤثر مادة E171 علي نشاط البكتريا الموجودة بالأمعاء فتحفز نموها فتلتصق مع بعضها مكونة غشاء حيوي "بيوفيلم biofilm " غير مرغوب بل ضار للأمعاء ويسبب الأمراض.

المعروف أن الميكروبات الموجودة بالمليارات في الأمعاء تقوم بدور هام في ناحية العمليات الحيوية مثل الهضم والإمداد ببعض الفيتامينات والمواد الأخري إضافة إلي دورها في حماية الجسم من الميكروبات الممرضة، ويعتبر عدم الإخلال بالتوازن بين أعدادها وثبات نسبة بعضها لبعض وعدم زيادة نوع علي حساب أنواع أخري هي مؤشر علي سلامة وصحة الإنسان، لكن تعمل مواد مثل ثاني أكسيد التيتانيوم E171 وكذلك المضادات الحيوية علي تغيير في التوازن بينها بما يجعلها تغير من الطبيعة التي خلقها الله ويؤكد علي أن تدخل الإنسان وإستخدامه الكثير من المواد الصناعية الملونة والمشروبات الغازية ومكسبات الطعم واللون وغيرها قد يؤدي في بعض الأحيان لهلاكه وليس لصالحه.