» أمي استشهدت بقصف الطيران

23 مايو 2019 - 02:59 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي رأت أنني أخرج أمي من القبر وهي حية. علماً أن أمى أستشهدت بقصف الطيران. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ما يرى الإنسان من الأموات والديه أو أحدهما ورؤيا الوالدة رحمها الله فرج لك وخروج من هم، و كون الوالدة تخرج من قبرها حية فذلك يدل لكم على البر والحكمة والخير والسرور و الفرج بعد الشدة، وإصابة المال الحلال، وإن كانت دخلت عليكم المنزل وتحدثت معكم فذلك يدل على السلامة لكم وصحة الجسم وإقبال الدنيا عليكم وتحقيق أمنية، ورؤيا الوالدة رحمها الله تخرج من القبر و هى حية يدل على حسن حالها في الآخرة، و صلاح حالها عند الله وتقبلها إن شاء الله فى الشهداء لقوله تعالى: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ? بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَ?كِن لَّا تَشْعُرُونَ ) البقرة 154. والله أعلم. وأدعو الله أن يتغمد الوالدة بواسع رحمته وأن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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