جامعة حلوان: 100 مروحة داخل اللجان لمواجهة الموجة الحارة

23 مايو 2019 - 04:12 م

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم الدفع بـ 100 مروحة إضافة بلجان الامتحانات المختلفة، لتخفيف أعباء درجة الحرارة المرتفعة، خلال يومي الخميس والسبت المقبلين.

وقال نجم، لـ"المصريون" أنه سيتم التكثيف من تواجد عربات الإسعاف والممرضين بالقرب من اللجان الامتحانية؛ لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أن الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات،فوض رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه اليوم الخميس 23 مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة ، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.