تفاصيل قرار "المركزي" عن تثبيت سعر الفائدة

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اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم وقررت حلال الاجتماع الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75? و16.75? على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25?.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 13.0? و8.1? في أبريل 2019 من 14.2? و8.9? في مارس 2019، على الترتيب، وجاء الانخفاض مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.

واستمر الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6? خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ5.5? خلال الربع الرابع من عام 2018.

كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1? مقارنة بـ8.9? خلال ذات الفترة. وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص.

وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام 2019، ولا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0? من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019، مقارنة بفائض بلغ0.1? من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية، وبالتالي، تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا لتطورات التكاليف.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9? (±3?) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.


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