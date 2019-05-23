تحذيرات من طقس الغد

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء غد الجمعة 22 مايو 2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

القاهرة 30 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 29 40

دمنهور 22 39

الإسكندرية 20 32

بلطيم 21 32

مطروح 19 29

السلوم 17 28

سيوة 23 37

بورسعيد 22 30

دمياط 21 30

الزقازيق 21 41

الاسماعيلية 24 42

السويس 25 40

العريش 21 37      

رفح 21 36            

رأس سدر 24 36   

نخل 17 42           

نويبع 27 37         

طابا 26 38            

كاترين 20 34       

الطور 23 41        

شرم الشيخ 26 39 

الغردقة 28 41

مرسى علم 29 40 

الفيوم 23 42

بنى سويف 23 42 

المنيا 24 44

أسيوط 28 43        

سوهاج 26 42       

قنا 26 42

الأقصر 27 43      

أسوان 27 42        

أبوسمبل 25 42     

الوادى الجديد 24 45             

شلاتين 24 36

ابو رماد 25 35     

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 33


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