  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 م
بحث متقدم
ترامب

رئيسة الكونجرس تتحدث عن إمكانية عزل "ترامب"

خالد الصاوي

فيديو.. خالد الصاوي: مبارك بطل ولا يستحق التخوين

عيد الفطر

إعلان موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

قوات أمريكية بسوريا

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

هجوم جوي

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

مطار أبوظبي

بالفيديو.. لحظة استهداف منشآت بمطار أبوظبي

القذافي

ماذا قال أنصار"القذافي" عن الفيديو النادر له؟

نتنياهو

أزمة بالحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يستنفر

9 نصائح لمواجهة الطقس الحارخارج المنزل

تحذيرات من طقس الغد

أزمة بالحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يستنفر

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد .. تعليق "سيد علي" على أزمة شيرين عبد الوهاب

#

رافضو التطبيع مع إسرائيل أصحاب أفكار شاردة ومدعو وطنية

#

معركة «سلفية- سلفية» بين نجل الحوينى وأنصار برهامى

#

وزير التعليم: تسريب امتحانات الثانوية العامة "مرض"

اتهم قادة في حزب "الليكود"، اليوم الخميس، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، بعرقلة مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن محاولات نتنياهو لتشكيل الحكومة تواجه أزمة شديدة، الأمر الذي دفعه إلى استدعاء رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود يريف ليفين، لبحث الأزمة.

يأتي ذلك إثر إصرار ليبرمان على إقرار قانون التجنيد الذي ترفضه الأحزاب الدينية، وهو ما اعتبره قادة الليكود "تفجيرا للمفاوضات الائتلافية"، بحسب الصحيفة.

وقرر نتنياهو بشكل عاجل الخميس، دعوة الأحزاب اليمينية التي أوصت بتكليفه بتشكيل الحكومة إلى اجتماع طارئ، كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في مسعى منه لتشكيل ائتلاف يضم ستين عضوا فقط، وهو نصف عدد أعضاء الكنيست.

ويعني قرار نتنياهو تشكيل الائتلاف بنصف أعضاء الكنيست فقط، أنه سيحصل على حكومة غير مستقرة.

وكان نتنياهو قرر حل الكنيست السابق بعد انسحاب ليبرمان في نوفمبر العام الماضي، وبقاء الائتلاف بواحد وستين عضوا فقط.

وقال مسؤولون في الليكود إن ليبرمان رفض المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه نتنياهو مساء الخميس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

والأربعاء، ساد جو من التفاؤل بعد لقاء جمع نتنياهو وليبرمان لبحث انضمامه للحكومة، لكن إصرار ليبرمان على إقرار مشروع قانون التجنيد الذي وضع صيغته خلال توليه منصب وزير الدفاع العام الماضي، فجر جهود نتنياهو لضم ليبرمان للائتلاف الحكومي.

وينص مشروع قانون التجنيد الخاص بليبرمان، على فرض الخدمة العسكرية على أعضاء الأحزاب الحريدية المتفرغين لدراسة التوراة، الأمر الذي ترفضه الأحزاب الحريدية "يهدوت هتوراه" و"شاس" التي حصلت على 15 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وبقي أمام نتنياهو أقل من أسبوع واحد على انتهاء المهلة الثانية والأخيرة التي منحت له لتشكيل الائتلاف الحكومي، وفي حالة فشل بذلك، سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عضو كنيست آخر بالمهمة، أو قد تذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة، في حالة عدم وجود مرشحين قادرين على تشكيل الائتلاف الحكومي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عضو اتحاد الكرة: «الزمالك سيتنازل عن الدوري للأهلي»
» فتح باب التعاقد لوظائف جديدة في شركة «مياه الغربية»
» 10 آلاف تذكرة جديدة لمباراة الزمالك ونهضة بركان
» البورصة تربح 5.2 مليار جنيه
» «ميدو» يوجه رسالة قوية لنجم ريال مدريد
» تحذيرات من طقس الغد
» كواليس مكالمة نجوم الأهلي مع رئيس الزمالك
» الجنيه ينتصر مجددا علي الدولار ليسجل هذا الرقم
» «الخشت»: معظم الكليات انتهت من امتحان التفكيرالنقدى دون شكاوى
» «هندسة القاهرة»: زجاجات مياه باردة مجانا للطلاب لغسل الرأس
» تطورات جديدة في حالة الفنان مصطفى حشيش

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد