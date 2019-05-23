بالفيديو.. لحظة استهداف منشآت بمطار أبوظبي

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نشر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية، مشاهد لواحدة من أهم عمليات سلاح الجو المسير ضد ما سماها "دول العدوان".

وتظهر المشاهد، عملية استهداف منشآت في مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3"، التي وقعت العام الماضي.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في يوليو/تموز من العام الماضي، قصف مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي باستخدام طائرات مسيّرة دون طيار "درون".

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن طائرة من طراز "صماد 3" شنّت عدة غارات على المطار الدولي، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن ناطق باسم "الحوثي" (لم تسمّه) أن "الطائرة المسيَّرة قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل وصولها إلى مطار أبوظبي".

وأضاف الناطق: إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استهداف البنى التحتيّة لدول العدوان (في إشارة إلى السعودية والإمارات اللتين تشاركان في التحالف العربي باليمن".


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