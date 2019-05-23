  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 م
بحث متقدم
ترامب

رئيسة الكونجرس تتحدث عن إمكانية عزل "ترامب"

خالد الصاوي

فيديو.. خالد الصاوي: مبارك بطل ولا يستحق التخوين

عيد الفطر

إعلان موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

قوات أمريكية بسوريا

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

هجوم جوي

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

مطار أبوظبي

بالفيديو.. لحظة استهداف منشآت بمطار أبوظبي

القذافي

ماذا قال أنصار"القذافي" عن الفيديو النادر له؟

نتنياهو

أزمة بالحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يستنفر

9 نصائح لمواجهة الطقس الحارخارج المنزل

تحذيرات من طقس الغد

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

عرب وعالم

قوات أمريكية بسوريا
قوات أمريكية بسوريا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"قطر" تستقبل قاذفة أمريكية "B-52 ".. تعرف علي السبب

#

رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا

#

"لافروف" يبعث برسالة دعم لمصر فى مواجهة الإرهاب

#

"كريدي سويس": مصر خيارنا الأفضل في الشرق الأوسط

أمريكا

روسيا

الشرق الأوسط

إعلان حرب

أكد نائب رئيس هيئة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، أن روسيا ستقف ضد إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف عسكري إلى الشرق الأوسط.

واعتبر جاباروف، في تصريح لوكالة «نوفوستي» اليوم الخميس، أن هذه الخطوات هي «إعلان حرب» في وجه الآخرين، ومحاولة للضغط على أعصاب إيران.

وجاء تصريح جاباروف، تعليقا على إعلان مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون قدم للبيت الأبيض خطة تتضمن إرسال آلاف العسكريين الجدد إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عضو اتحاد الكرة: «الزمالك سيتنازل عن الدوري للأهلي»
» فتح باب التعاقد لوظائف جديدة في شركة «مياه الغربية»
» 10 آلاف تذكرة جديدة لمباراة الزمالك ونهضة بركان
» البورصة تربح 5.2 مليار جنيه
» «ميدو» يوجه رسالة قوية لنجم ريال مدريد
» تحذيرات من طقس الغد
» كواليس مكالمة نجوم الأهلي مع رئيس الزمالك
» الجنيه ينتصر مجددا علي الدولار ليسجل هذا الرقم
» «الخشت»: معظم الكليات انتهت من امتحان التفكيرالنقدى دون شكاوى
» «هندسة القاهرة»: زجاجات مياه باردة مجانا للطلاب لغسل الرأس
» تطورات جديدة في حالة الفنان مصطفى حشيش

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد