  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 م
بحث متقدم
ترامب

رئيسة الكونجرس تتحدث عن إمكانية عزل "ترامب"

خالد الصاوي

فيديو.. خالد الصاوي: مبارك بطل ولا يستحق التخوين

عيد الفطر

إعلان موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

قوات أمريكية بسوريا

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

هجوم جوي

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

مطار أبوظبي

بالفيديو.. لحظة استهداف منشآت بمطار أبوظبي

القذافي

ماذا قال أنصار"القذافي" عن الفيديو النادر له؟

نتنياهو

أزمة بالحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يستنفر

9 نصائح لمواجهة الطقس الحارخارج المنزل

تحذيرات من طقس الغد

كواليس مكالمة نجوم الأهلي مع رئيس الزمالك

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شوبير يرد على هجوم رئيس الزمالك: يبحث عن "شماعة" لسوء نتائجه

#

إزاي يكرموا "الخطيب" وأنا حاصل على جائزة الدولة في القانون

#

رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

#

اقفل مصانع قلة الأدب .. لآخر مرة بقولهالك

المصريون

الزمالك

الاهلى

كشف رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

تابع مرتضى منصور من خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة ويوجه الشكر إلى الأهلاوية على هذا الروح الطيبة فى مساندة الفريق الأبيض.

يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، سجله المهاجم التوجولى لابا كودجو، ورفض رئيس القلعة البيضاء الإفصاح عن أسماء لاعبى القلعة الحمراء الذين تواصلوا معه لمساندة الزمالك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عضو اتحاد الكرة: «الزمالك سيتنازل عن الدوري للأهلي»
» فتح باب التعاقد لوظائف جديدة في شركة «مياه الغربية»
» 10 آلاف تذكرة جديدة لمباراة الزمالك ونهضة بركان
» البورصة تربح 5.2 مليار جنيه
» «ميدو» يوجه رسالة قوية لنجم ريال مدريد
» تحذيرات من طقس الغد
» كواليس مكالمة نجوم الأهلي مع رئيس الزمالك
» الجنيه ينتصر مجددا علي الدولار ليسجل هذا الرقم
» «الخشت»: معظم الكليات انتهت من امتحان التفكيرالنقدى دون شكاوى
» «هندسة القاهرة»: زجاجات مياه باردة مجانا للطلاب لغسل الرأس
» تطورات جديدة في حالة الفنان مصطفى حشيش

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد