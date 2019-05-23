» «ميدو» يوجه رسالة قوية لنجم ريال مدريد

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المصريون

جاريث بيل

طالب أحمد حسام ميدو، النجم جاريث بيل جناح ريال مدريد والمنتخب الويلزي بالرحيل عن صفوف المرينجي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعيش النفاثة الويليزية جاريث بيل حالة من التخبط داخل صفوف ريال مدريد بالموسم المنقضي بسبب كثرة إصاباته وابتعاده عن المستطيل الأخضر، وعدم اعتماد زيدان المدير الفني للنادي الملكي للاستعانة بخدمات اللاعب، الأمر الذي يجعله أحد اللاعبين المرجح رحيلهم بقوة عن صفوف الميرنجي.

وقال ميدو خلال حواره لراديو توك سبورت البريطاني اليوم الخميس:" يجب على جاريث بيل الرحيل عن صفوف ريال مدريد بالصيف المقبل، ونسيان الراتب الكبير الذي يتقاضى هناك والعودة إلى إنجلترا".

وأضاف ميدو الملقب بالعالمي الذي لعب موسمين رائعين مع فريق توتنهام هوتسبير :" أنصح جاريث بيل بالعودة إلى توتنهام مرة أخرى ويوقع على عقد لمدة من 3 إلى 4 مواسم، لقد حصل على الكثير من المال ، وأنا متأكد من أنه سيكون في وضع جيد بما يكفي بالحياة مع أسرته في لندن".

وأكمل ميدو:" جاريث بيل يحتاج إلى الشعور بالحب عكس ما يحدث معه في إسبانيا، الناس في توتنهام يحبونه، أعتقد أنه إذا عاد لتوتنهام سيكون أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي مرة أخرى".

وتابع:" أعتقد أن جاريث بيل يستحق مزيد من الأحترام عن ما يحدث معه في إسبانيا بالوقت الحالي، فهو لاعب كبير محترف، أتذكر يومه الأول في توتنهام بصراحة أحب أن أراه مرة أخرى بقميص السبيرز، هو واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يحتاجون إلى الشعور بأنهم محبوبون للعب بشكل جيد، وفي توتنهام يحبه الجميع"

ولعب جاريث بيل 203 مباراة مع توتنهام على مدار 6 مواسم قامًا من ساوثامبتون، مسجلًا 56 هدفًا وساهم في 58 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل أحد أفضل الأجنحة في العالم إلى ريال مدريد عام 2013.

ومع ريال مدريد لعب جاريث بيل لمدة 6 مواسم، شارك خلالها في 231 مباراة مسجلًا 102 هدفًا، محققًا مع النادي الملكي 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، بالاضافة لبطولة الليجا الإسبانية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.

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