طلب إحاطة من "المحافظين" للتحقيق في ممارسات الشرطة ضد طلاب الثانوية

23 مايو 2019 - 09:57 م

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول ممارسات بعض رجال الشرطة مع الطلاب المتظاهرين أمام مبني وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحافظات.

وطالب "خليل"، بفتح تحقيق موسع عما دار فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تجاوز حدود القانون، وذلك حفاظاَ على صورة الشرطة المصرية التى هى محل تقدير من الجميع.





وقال، إن تظاهر العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى أمام مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، ومبني الوزارة، احتجاجاً على فشل وزارة التربية والتعليم فى إجراء امتحانات أخر العام بنظام التابلت.





وأضاف، عضو مجلس النواب، أن الممارسات التى تمت من رجال الشرطة تجاه الطلاب كانت تتسم بالعنف والقسوة، التى وصلت إلى حد انتهاك أعراض بعض الطالبات اللأتى شاركن فى هذه الإحتجاجات، مما ولد حالة من الإستياء العام لدى العديد من المواطنين وأولياء الأمور.



