  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:40 م
بحث متقدم
حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بينها مصر.. خطر مناخي يهدد دولًا عربية

رامز جلال

شاهد.. رامز جلال يتحرش بفنانة شهيرة أثناء المقلب

الشيشة الإلكترونية

السعودية ترفع الحظر عن السيجارة والشيشة الإلكترونية

حرائق إسرائيل

إسرائيل تحترق وتطلب الإنقاذ من الخارج

ترامب

رئيسة الكونجرس تتحدث عن إمكانية عزل "ترامب"

خالد الصاوي

فيديو.. خالد الصاوي: مبارك بطل ولا يستحق التخوين

عيد الفطر

إعلان موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

قوات أمريكية بسوريا

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

هجوم جوي

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

طلب إحاطة من "المحافظين" للتحقيق في ممارسات الشرطة ضد طلاب الثانوية

الحياة السياسية

حزب المحافظين: إثيوبيا وتركيا أعلنتا الحرب على مصر
حزب المحافظين: إثيوبيا وتركيا أعلنتا الحرب على مصر

محمود ابو سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على مناورة تركي آل الشيخ للأهلي قبل مباراة بيراميدز

#

الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز

#

ميانمار.. مقتل 9 من الشرطة في هجوم بـ«أراكان»

#

البيت الأبيض: تسلمنا طلبا للتحقيق في تورط مقربين لترامب

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن  حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول ممارسات بعض رجال الشرطة مع الطلاب المتظاهرين أمام مبني وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحافظات.
وطالب "خليل"، بفتح تحقيق موسع عما دار فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تجاوز حدود القانون، وذلك حفاظاَ على صورة الشرطة المصرية التى هى محل تقدير من الجميع.

وقال، إن تظاهر العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى أمام مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، ومبني الوزارة، احتجاجاً على فشل وزارة التربية والتعليم فى إجراء امتحانات أخر العام بنظام التابلت.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن الممارسات التى تمت من رجال الشرطة تجاه الطلاب كانت تتسم بالعنف والقسوة، التى وصلت إلى حد انتهاك أعراض بعض الطالبات اللأتى شاركن فى هذه الإحتجاجات، مما ولد حالة من الإستياء العام لدى العديد من المواطنين وأولياء الأمور.

وتابع، :«كانت احتجاجات الطلاب سلمية وتعبر عن رؤيتهم فى فشل الوزارة فى إجراء الامتحانات بهذا النظام الجديد، فما كان يجب على الشرطة أن تعالج الأمور بهذه القسوة غير المعهودة، خاصة مع طلاب دون العشرين عامًا»، مؤكدًا علي أن ذلك يعد انتقاصًا وتشويهًا لتضحيات راجل الشرطة خاصة في مواجهة الإرهاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الأمريكية: ندرس إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط
» كأس العالم.. السنغال يقسو على تأهيتي
» لجنة لبحث مشاكل الدوري برئاسة «شوبير»
» بالفيديو.. «أوبر» تطلق غواصة للركاب
» 240 ألف نازح جراء قصف النظام للمدن السورية
» "الأقصى" يفتح أبوابه للاعتكاف
» إحباط محاولة تهريب 29 قطعة أثرية بالجيزة
» «عبد الغني»: «أبوتريكة» ليس من أبناء الأهلي
» القبض على عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار بالمعصرة
» «750 مليار دولار».. ميزانية الدفاع الأمريكي لعام 2020
» عضو اتحاد الكرة: «الزمالك سيتنازل عن الدوري للأهلي»

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد