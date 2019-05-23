  • الخميس 23 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:40 م
بحث متقدم
حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بينها مصر.. خطر مناخي يهدد دولًا عربية

رامز جلال

شاهد.. رامز جلال يتحرش بفنانة شهيرة أثناء المقلب

الشيشة الإلكترونية

السعودية ترفع الحظر عن السيجارة والشيشة الإلكترونية

حرائق إسرائيل

إسرائيل تحترق وتطلب الإنقاذ من الخارج

ترامب

رئيسة الكونجرس تتحدث عن إمكانية عزل "ترامب"

خالد الصاوي

فيديو.. خالد الصاوي: مبارك بطل ولا يستحق التخوين

عيد الفطر

إعلان موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

قوات أمريكية بسوريا

روسيا: إعلان حرب في الشرق الأوسط

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان" يوجه نداءً للمعارضة

هجوم جوي

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

"المحامين" تعلن عقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد 8 يونيو القادم

الحياة السياسية

سامح عاشور
سامح عاشور

محمود ابو سعد

أخبار متعلقة
#

«نتنياهو» يعقد جلسة طارئة في منزله لبحث هذا الأمر

#

بالصور.. "الوزير" يؤدي اليمين الدستورى أمام الرئيس

قال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين،إن النقابة العامة للمحامين ستعقد جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، السبت الموافق 8 يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين،وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأضاف ضوة فى تصريحات له، أن جلسة حلف اليمين  تعقد بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، مشيرا الى أنه يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الأمريكية: ندرس إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط
» كأس العالم.. السنغال يقسو على تأهيتي
» لجنة لبحث مشاكل الدوري برئاسة «شوبير»
» بالفيديو.. «أوبر» تطلق غواصة للركاب
» 240 ألف نازح جراء قصف النظام للمدن السورية
» "الأقصى" يفتح أبوابه للاعتكاف
» إحباط محاولة تهريب 29 قطعة أثرية بالجيزة
» «عبد الغني»: «أبوتريكة» ليس من أبناء الأهلي
» القبض على عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار بالمعصرة
» «750 مليار دولار».. ميزانية الدفاع الأمريكي لعام 2020
» عضو اتحاد الكرة: «الزمالك سيتنازل عن الدوري للأهلي»

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد