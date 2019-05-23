ضبط كمية كبيرة من الدخان المعسل قبل تهريبها بميناء دمياط

23 مايو 2019 - 10:09 م

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات وقسم البحث الجنائي بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل.

وبناء على الإخبارية السرية رقم 803 لسنة 2019 المقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط ومذكره المعلومات المقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي (عمليات) وإدارة الأمن الجمركي وقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء دمياط بمحاولة شركة "ت للتصدير" تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم مبردة رقم TRIU 8014024 محرر عنها البيان الجمركي رقم 3278 لسنة 2019 صادر نهائي والمشمول طبقا للمستندات عبارة عن "عجوه مطحونة" مصدرة إلي استراليا، تم تشكيل لجنه لتحقيق الإخبارية.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 2280 عبوة معسل نكهات مختلفة بوزن 2.280 طن بداخل عبوات من لدائن مرقوم عليها معسل الفاخر بداخل عبوات من سلوفان بلون فضي غير مرقوم عليها اية بيانات وتم وضع صنف" المعسل" نكهات مختلفة بداخل الكرتونه لتضليل رجال الجمارك، وليصعب اكتشافها.

وبلغت التعويضات المستحقة حوالى مليون و300 ألف جنيه.

وقرر عصام المليجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.