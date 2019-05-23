» بالفيديو.. «أوبر» تطلق غواصة للركاب

أطلقت شركة "أوبر" لخدمات النقل، خدمة تتيح للركاب أن يسافروا في رحلة بحرية على متن غواصة.

وتحمل الغواصة الجديدة اسم "إس سي أوبر"، وستكون أول غواصة للنقل التشاركي من نوعها في العالم، ومن المرتقب أن تنطلق التجربة في 27 من مايو الجاري، بحسب موقع "سي إن إيه تي".

وأعلنت الشركة أن الراغبين في خوض هذه التجربة المذهلة، بوسعهم أن يبادروا إلى الحجز عن طريق التطبيق الإلكتروني الشركة، وينتهي العرض في 18 من يونيو المقبل.

ويمكن للغواصة أن تهبط إلى عمق يقارب ثلاثين مترا، وعندها، يصبح بوسع الركاب أن يراقبوا الحياة البحرية المذهلة عن قرب في منطقة كونيسلاند الأسترالية.

وأضافت شركة أوبر أن المشروع بأتي بشراكة مع هيئة السياحة في المنطقة، والهدف منها ليس سياحيا وترفيهيا فقط، بل يطمح إلى التوعية بالمخاطر التي تحدق بالحاجز المرجاني من جراء الاحتباس الحراري.