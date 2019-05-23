  • الجمعة 24 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:09 م
بحث متقدم
مدعي النبوة

مدعي النبوة: سيدنا "قدر" سيظهر في ليلة القدر

أسانغ

17 تهمة جديدة لمؤسس ويكيليكس

16 قتيلًا في هجوم انتحاري داخل مسجد بباكستان

انفجار يستهدف مسجدًا في باكستان خلال صلاة الجمعة

عبد الله

ورطة جديدة لشقيق "البشير"

السعودية

مفاجأة بالسعودية في عيد الفطر

امارات

رسميًا.. الإمارات تطبق نظام الإقامة الدائمة على الوافدين

القاضى

وفاة صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر

فتاة تشرب الخمر

ضبط برلمانية تشرب خمرًا مع صديقها في نهار رمضان

ارشيف

عقوبات مغلظة لمخالفي «الذوق العام» بالسعودية

الصورة النادرة

مفاجأة في صورة الملك سلمان النادرة.. من هو الصبي؟

علماء روس يتوقعون اقتراب العصر الجليدي

الصفحة الأخيرة

شاهد.. انسجام جبال الألب الفرنسية مع الجليد
شاهد.. انسجام جبال الألب الفرنسية مع الجليد

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالمحيط الهندى .. ظهور نادر لطائر مدغشقرى منقرض

#

احذر.. الجمبري يحتوى على كوكايين

#

كرمه «السيسي».. «ترك» يقدم استقالته لوزير الأوقاف

#

ملك "السحالي" المصرى يفترس الحيتان.. تعرف عليه

تحرش

فنانة

رامز جلال

مقلب

توصل علماء الرياضيات في جامعة الأورال الفدرالية بروسيا خلال تحليلهم بيانات المناخ القديمة، إلى أن العصر الجليدي سيحل قريبا محل الاحترار العالمي.


وتجدر الإشارة إلى أن العلماء حددوا اقتراب عصر البرودة العالمية، استنادا إلى أنه على مدى 10 ملايين سنة كانت البرودة تعقب الاحترار العالمي دائما. وفي نفس الوقت، أخذوا بالاعتبار تغير متوسط درجات الحرارة في المحيط العالمي، وحجم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والغطاء النباتي للأرض، وكذلك كتلة الجليد القاري والبحري.


كما أن انخفاض متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، يجب أن يحصل نتيجة الاضطرابات الحاصلة في المحيط العالمي، بسبب تيارات المياه العذبة.

ويشير الباحثون، إلى أن تقلبات درجات الحرارة أصبحت في الفترة الأخيرة أكثر حدة، مع أن العوامل الرئيسية هي العمليات الطبيعية. بيد أن الباحثين يؤكدون على أنه في أيامنا، يلعب عامل الأنشطة البشرية الجديد أحد الأدوار الرئيسية، مثل اجتثاث الغابات، وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، التي من الصعب التنبؤ بعواقبها. مع هذا لم يحدد العلماء متى ستبدأ مرحلة البرودة الموعودة.


ويصمم الباحثون حاليا نموذجا رياضيا، يأخذ بالاعتبار العمليات المؤثرة التي ستحدد مناخ الأرض مستقبلا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مخرجة "زي الشمس" تكشف مفاجأة عن المسلسل
» "الاتصالات" تكشف حجم النفقات لتطوير شبكتها
» وفاة فتاة عشرينية بتناولها أقراصًا مخدرة في حلوان
» مفاجأة.. الأسبرين يعالج مرضى النزيف في المخ
» "أجيري" يرفض تأجيل معسكر "الفراعنة"
» بالفيديو.. وزيرة السياحة: ختم المساواة ليس إلزاميًا
» اجتماع مصيري لـ «الجبلاية» وممثلي الأندية
» الصادق المهدي يقدم مقترحًا لتشكيل مجلس السيادة
» "عبد الغني" يروي أسرارًا عن حياته الشخصية لأول مرة
» عامل يغتصب 8 سيدات ويقتلهن بطريقة مروعة
» أحمد عمر هاشم: نسيان التشهد لا يبطل الصلاة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد