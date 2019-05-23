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بدء التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي

عرب وعالم

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

خالد الشرقاوي - وكالات

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توجه اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل نحو 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتنطلق الانتخابات بالتصويت في المملكة المتحدة وهولندا، تليها إيرلندا وجمهورية تشيكيا، ثم سيتواصل التصويت يوم السبت في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا.

وفي آخر يوم من الانتخابات الأحد المقبل، سيدلي بأصواتهم مواطنو معظم دول الاتحاد، وهي بلجيكا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا واليونان وإستونيا والدنمارك وقبرص وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا والسويد ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهنغاريا.

ومن المقرر أن يبدأ صدور النتائج الأولية للانتخابات بعد إغلاق آخر مركز للاقتراع في إيطاليا في الساعة 21.00 بتوقيت غرينيتش الأحد المقبل.

وفي إطار التصويت سيتم اختيار 751 نائبا لمدة خمس سنوات انطلاقا من المبدأ التناسبي الذي يعتمد على عدد سكان الدول، حيث تعود أكبر حصة بواقع 96 مقعدا لألمانيا، فيما تشغل كل من قبرص ومالطا ولوكسمبورغ ستة مقاعد فقط، بأقل حصة.

وكان من المقرر تقليص عدد النواب في البرلمان الجديد إلى 705، بسبب انسحاب بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي والذي كان مقررا في 29 مارس، لكن إرجاء موعد "بريكست" دفع الاتحاد إلى التراجع عن هذه الخطة.

ويبدو أن كثيرا على المحك في هذه الانتخابات، لأن نتائجها ستؤثر مباشرة في توزيع المناصب الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وذلك لأن فترات ولاية كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وغيره من أعضاء المفوضية الـ27، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، تنقضي في 31 أكتوبر المقبل ولا يعتزم أي منهم الترشح لولاية جديدة.


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