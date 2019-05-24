«المحمدي»: الجماعية سر تعادل الإسماعيلي أمام الأهلي

أمير سعد
أبدى باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي والمنتخب الوطني، سعادته بتعادل فريقه مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الدروايش كان الأكثر إصرارًا فى مباراة الأهلي مساء أمس الاربعاء .
وتألق المحمدى بشكل لافت للنظر فى لقاء الاهلى ليحصد لقب رجل المباراة عن جدارة بعد الذود عن مرمى فريقه بهدفين محققين.
وأضاف المحمدى فى تصريحات صحفية :”كنا نلعب بشكل جماعى وككتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية”.
وبسؤاله عن ثقة المكسيكى خافيير اجيرى بضمه فى قائمة كأس الأمم الأفريقية :”أشكره للغاية وتلك الثقة تضع حافز لدى على تقديم أفضل مستوى مع فريقى والمنتخب من أجل حجز مقعد أساسى بالبطولة”.
وأتم حديثه :”البطولة ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل”.
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