«المحمدي»: الجماعية سر تعادل الإسماعيلي أمام الأهلي

24 مايو 2019 - 12:30 ص

أبدى باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي والمنتخب الوطني، سعادته بتعادل فريقه مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الدروايش كان الأكثر إصرارًا فى مباراة الأهلي مساء أمس الاربعاء .

وتألق المحمدى بشكل لافت للنظر فى لقاء الاهلى ليحصد لقب رجل المباراة عن جدارة بعد الذود عن مرمى فريقه بهدفين محققين.

وأضاف المحمدى فى تصريحات صحفية :”كنا نلعب بشكل جماعى وككتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية”.

وبسؤاله عن ثقة المكسيكى خافيير اجيرى بضمه فى قائمة كأس الأمم الأفريقية :”أشكره للغاية وتلك الثقة تضع حافز لدى على تقديم أفضل مستوى مع فريقى والمنتخب من أجل حجز مقعد أساسى بالبطولة”.

وأتم حديثه :”البطولة ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل”.