عشرات الحرائق في إسرائيل بفعل ارتفاع درجات الحرارة

24 مايو 2019 - 01:10 ص

اندلعت، الخميس، عشرات الحرائق في إسرائيل، بفعل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وأدت إلى احتراق عشرات المنازل وإخلاء المئات مع اقتراب النيران منها.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجّه وزارتي الخارجية والأمن الداخلي إلى طلب مساعدة دولية لإطفاء الحرائق.



وذكرت الهيئة، أن طلبات إسرائيلية تم توجيهها لليونان وقبرص وكرواتيا وروسيا، ومن المتوقع أن تصل المساعدات الجمعة.



واضطرت خدمات المطافئ، الخميس، إلى إعلان حالة الطوارئ مع اندلاع عشرات الحرائق، أبرزها حريق في غابة "بن شيمن"، شرق مدينة اللد (وسط)، بسبب موجة حر شديدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي يتوقع أن تصل إلى ذروتها الجمعة.‎



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن عشرات المنازل احترقت في مستوطنتي "مافو موديعين" و"هارئيل"، إضافة إلى مستوطنة كفار دانييل"، وقرية جمزو الفلسطينية، التي هجر أهلها عام 1948.



فيما احترق 40 بالمئة من غابة "بن شيمن"، شرق مدينة اللد، وتم إغلاق شارعين في المنطقة ذاتها.



من ناحيتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "أودي غال"، المتحدث باسم خدمات المطافئ في إسرائيل أن حالة الطوارئ أعلنت في صفوف رجال المطافئ وتم قطع إجازاتهم.



كما ذكرت الصحيفة، أن حركة القطارات في إسرائيل تعرضت لتشويشات شديدة بسبب هذه الحرائق.



وفي منطقة بيت شيمش، غرب القدس، اندلعت أربعة حرائق وتم إخلاء مستوطنة "هارئيل"، كما اندلع حريق في غابة "نحشونيم"، شرق تل أبيب.



وفي جنوب جبل الخليل، في الضفة الغربية، قال موقع "واللا" العبري، إنه تم إخلاء عدة منازل في مستوطنة "بيت حاجاي"، حيث تم نقل ستة أشخاص إلى أحد المستشفيات بعد استنشاقهم الدخان، فيما عولج عشرة آخرون ميدانيا.



وفي محيط قطاع غزة، خاصة في المنطقة المسماة "شاعر هنيغف"، اندلع حريق قرب مستوطنة "كرميا"، وتم إخلاء المستوطنين منها.



وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أن الحرائق في الجنوب قد يكون سببها البالونات الحارقة، التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينية من قطاع غزة، خاصة أن هذه المنطقة سبق وأن شهدت حرائق بسبب هذا البالونات.



وفي بلدة سلوان، بالقدس المحتلة، قال الموقع، إنه تم إخلاء بعض المنازل بعد اندلاع حريق في المنطقة.

