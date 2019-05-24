» عنف جماعات "العنصريين البيض" ارتفع مؤخراً

24 مايو 2019 - 01:40 ص

أعلن مسؤول رفيع في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، الخميس، عن ارتفاع أعمال العنف التي ترتكبها جماعات "العنصريين البيض" في البلاد، خلال الفترة الأخيرة.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الدولية، عن المسؤول في قسم مكافحة الإرهاب، الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إن هذه الأعمال شهدت زيادة كبيرة، خلال الأشهر المنصرمة.



وأضاف أنه "في حين يبقى مستوى خطر الإرهاب الدولي ثابتاً، بعد القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير، يُكافح المكتب أعمال العنف التي يقف خلفها العنصريون البيض داخل البلاد".



ولم يُقدم المسؤول، أي رقم حول عدد هذه الأعمال، والأماكن التي وقعت فيها.



وكان نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفن ماكالينان، قد وصف قبل عدة أيام عنصرية البيض بـ"العنف المتطرف"، وبـ"المسألة الكبرى"، وقال إنها تهديد متنامي بسرعة، ويُثير القلق.

